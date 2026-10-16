Na Brainport wint ook Limburg titel slimste regio ter wereld

Limburg is uitgeroepen tot slimste regio ter wereld. De prijs gaat naar Brightlands, een organisatie waar vier campussen in Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo bij horen. Daarmee is de Brainportregio rond Eindhoven niet langer de enige Nederlandse regio met die titel.

Niels Remmers Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De Brainportregio, met Eindhoven in het middelpunt, won de prijs in 2011. Tot nu toe had geen enkele andere regio in Nederland diezelfde status. Medeoprichter Louis Zacharilla van het Intelligent Community Forum (ICF) noemde de regio Eindhoven vijftien jaar geleden “een voorbeeld voor een nieuwe manier van denken over samenwerking en regionale ontwikkeling”. De jury prijst nu de samenwerking tussen kennisinstellingen, de overheid en ondernemers in Limburg. Behalve aan Brainport en Limburg is de prijs nog nooit uitgereikt aan een regio in West-Europa.