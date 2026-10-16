Na Brainport wint ook Limburg titel slimste regio ter wereld
Limburg is uitgeroepen tot slimste regio ter wereld. De prijs gaat naar Brightlands, een organisatie waar vier campussen in Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo bij horen. Daarmee is de Brainportregio rond Eindhoven niet langer de enige Nederlandse regio met die titel.
De Brainportregio, met Eindhoven in het middelpunt, won de prijs in 2011. Tot nu toe had geen enkele andere regio in Nederland diezelfde status. Medeoprichter Louis Zacharilla van het Intelligent Community Forum (ICF) noemde de regio Eindhoven vijftien jaar geleden “een voorbeeld voor een nieuwe manier van denken over samenwerking en regionale ontwikkeling”.
De jury prijst nu de samenwerking tussen kennisinstellingen, de overheid en ondernemers in Limburg. Behalve aan Brainport en Limburg is de prijs nog nooit uitgereikt aan een regio in West-Europa.
Brainport groeit hard
De Brainportregio is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het bruto regionaal product, de waarde van alles wat in de regio wordt verdiend, is in tien jaar bijna verdubbeld.
Ook voor banen is Brainport goed: het aantal banen groeide de afgelopen tien jaar harder dan gemiddeld in Nederland.
Elk jaar een nieuwe winnaar
Het ICF is een groep van tweehonderd steden en regio’s over de hele wereld die elkaar helpen met innovatie. De organisatie onderzoekt elk jaar slimme gemeenschappen en kijkt daarbij naar economische en sociale ontwikkelingen. Een regio kan maar één keer de slimste ter wereld worden. Daarna is het de beurt aan een andere regio.
Vorig jaar won de regio Durham in Canada. Eerder kregen onder meer Melbourne, New York en Singapore de prijs.