Nieuwe verkeerslichten bij Paleisring in Tilburg

Maandag beginnen werkzaamheden bij de oversteekplaats Paleisring in Tilburg. Er komen nieuwe verkeerslichten, die vanaf maandag 2 november in gebruik worden genomen.

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Bij de oversteekplaats aan de Paleisring, ter hoogte van de Katterug, ligt nu een zebrapad. Vooral op zaterdagmiddag is het hier druk en worden verkeersregelaars ingezet om opstoppingen te voorkomen. De nieuwe verkeerslichten moeten zorgen voor een betere doorstroming.

De inzet van verkeersregelaars was altijd een tijdelijke oplossing. De gemeente Tilburg heeft gezocht naar een permanente manier om het verkeer op de Parkring soepeler te laten doorstromen. Die oplossing is gevonden in het plaatsen van verkeerslichten.

Werkzaamheden starten maandag

De aanleg van de verkeerslichten begint maandag 19 oktober. Tot de werkzaamheden zijn afgerond, blijft het zebrapad gewoon toegankelijk voor voetgangers. Automobilisten kunnen de Paleisring blijven gebruiken, maar moeten wel rekening houden met enige vertraging.