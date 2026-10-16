Supermarkt dagen onbereikbaar, toch blijft Wintelre positief
Inwoners en ondernemers van Wintelre hebben al sinds mei last van werkzaamheden aan de belangrijkste doorgaande weg van het dorp. De Willibrordusstraat krijgt een flinke opknapbeurt. Zo was de supermarkt afgelopen week nauwelijks bereikbaar. Het slechte nieuws: de werkzaamheden zijn voorlopig niet voorbij.
“Het lijkt hier wel de Straat van Hormuz”, zegt een vrouw die net met haar fiets boodschappen heeft gedaan bij de enige supermarkt van Wintelre, de COOP Tholen. “Soms is ie open, soms is ie dicht.” Ze doelt op de werkzaamheden aan de Willibrordusstraat.
Nieuw riool
De belangrijkste straat van het dorp wordt drastisch aangepakt. Het riool wordt vervangen en de gemeente Eersel wil de straat veiliger maken. Er komen verkeersdrempels en de maximumsnelheid gaat omlaag naar 30 kilometer per uur. Dat levert sinds mei al veel overlast op, en dat duurt nog wel even: eind mei 2027 moet de straat helemaal klaar zijn.
Tot die tijd zitten de Wintelrenaren met omleidingen. Afhankelijk van het werk worden de afzettingen en omleidingen steeds aangepast. “Het is iedere dag weer even uitkijken waar je langs kunt”, zegt een man die een ommetje maakt. “Soms moet je een heel eind omlopen.”
Op dit moment zijn de supermarkt, de bakker en de autogarage aan de Willibrordusstraat slecht bereikbaar. “Het scheelt ze zeker een hoop omzet”, zegt de vrouw op de fiets. “Vorige week had de supermarkt geen brood, omdat de vrachtwagen er niet door kon.”
Minder klanten
Bij de supermarkt is het veel rustiger door de werkzaamheden. Er is geen doorgaand verkeer dat even stopt voor een boodschap. Eerder deze week was de supermarkt een paar dagen helemaal niet bereikbaar. Vrijdag kun je er wel weer komen. Toch wil bedrijfsleider Joost niet klagen. “Natuurlijk hebben we er last van, maar het wordt wel heel mooi straks.”
Ook Arie van Loon van Autobedrijf Van Loon mist het doorgaande verkeer langs zijn zaak. “Mensen die hier voorbijrijden en een leuke auto zien staan, stoppen regelmatig. Dat missen we nu.” In zijn showroom staat een aantal oude Toyota’s.
Buiten, vlak langs de werkzaamheden aan het riool, staan zijn nieuwere modellen te koop. Van Loon houdt zijn hart vast voor fietsers die ondanks de afzetting toch door de straat rijden. Er is nauwelijks ruimte en hij is bang voor krassen op zijn auto’s. “Vanochtend tilde iemand zijn fiets over een auto die te koop staat heen.” Hij slaat een hand voor zijn ogen.
Volhouden
Op de wegen rond Wintelre staan kleine geplastificeerde bordjes met de tekst ‘COOP’ en een pijl. Het is een zelfgemaakte omleidingsroute naar de dorpssupermarkt, dwars door de velden over verharde zandpaden. De inwoners en ondernemers van Wintelre moeten het nog even volhouden, maar ze zijn eensgezind in hun oordeel: “Het wordt vast heel mooi straks.”