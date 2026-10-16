Supermarkt dagen onbereikbaar, toch blijft Wintelre positief

Inwoners en ondernemers van Wintelre hebben al sinds mei last van werkzaamheden aan de belangrijkste doorgaande weg van het dorp. De Willibrordusstraat krijgt een flinke opknapbeurt. Zo was de supermarkt afgelopen week nauwelijks bereikbaar. Het slechte nieuws: de werkzaamheden zijn voorlopig niet voorbij.

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Het lijkt hier wel de Straat van Hormuz”, zegt een vrouw die net met haar fiets boodschappen heeft gedaan bij de enige supermarkt van Wintelre, de COOP Tholen. “Soms is ie open, soms is ie dicht.” Ze doelt op de werkzaamheden aan de Willibrordusstraat. Nieuw riool

De belangrijkste straat van het dorp wordt drastisch aangepakt. Het riool wordt vervangen en de gemeente Eersel wil de straat veiliger maken. Er komen verkeersdrempels en de maximumsnelheid gaat omlaag naar 30 kilometer per uur. Dat levert sinds mei al veel overlast op, en dat duurt nog wel even: eind mei 2027 moet de straat helemaal klaar zijn. Tot die tijd zitten de Wintelrenaren met omleidingen. Afhankelijk van het werk worden de afzettingen en omleidingen steeds aangepast. “Het is iedere dag weer even uitkijken waar je langs kunt”, zegt een man die een ommetje maakt. “Soms moet je een heel eind omlopen.”