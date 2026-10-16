Drukte en verkeershinder door manifestatie in Eindhoven

Op zaterdag 17 oktober vindt in Eindhoven een manifestatie plaats tegen woningnood onder jongeren. De stoet, met voertuigen en muziek, trekt door de binnenstad en kan zorgen voor verkeershinder en geluidsoverlast. De gemeente en politie houden toezicht.

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De manifestatie begint zaterdag om twaalf uur op de Kanaaldijk-Zuid. Rond twee uur vertrekt de stoet naar het Victoriapark. De route loopt door verschillende straten in het centrum, zoals de Kanaalstraat, Vestdijk en Wal. Tijdens de tocht rijden ook voertuigen mee en is er muzikale begeleiding.

In het Victoriapark stopt de stoet tijdelijk tussen half vier en vier uur. Daar worden toespraken gehouden. Daarna trekt de groep verder richting de Stratumsedijk. Die straat wordt tussen vijf en zes uur afgesloten vanuit het centrum tot aan de Elzentlaan, zodat verkeer via die route de stad in en uit kan.

Afsluiting en eindtijd

Na de Stratumsedijk vervolgt de manifestatie haar route via de Elzentlaan, Dr. Schaepmanlaan en Alberdingk Thijmlaan. De eindtijd is rond half acht ’s avonds. Op de ventweg aan de Boutenslaan komt de tocht tot stilstand.