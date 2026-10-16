PSV legt Oisterwijker Shuryjano Cornecion vijf jaar vast

PSV heeft het contract van Shuryjano Cornecion verlengd tot medio 2031. De achttienjarige middenvelder uit Oisterwijk maakte afgelopen weekend zijn officiële debuut bij PSV 1. Het talent speelt sinds 2016 voor de Eindhovense club en hoopt nu door te groeien naar een vaste plek in het eerste elftal.

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Shuryjano Cornecion heeft zijn toekomst bij PSV voor langere tijd veiliggesteld. De club heeft zijn contract opengebroken en met drie jaar verlengd, waardoor hij nu tot medio 2031 vastligt. Het nieuwe contract komt vlak nadat de middenvelder zijn officiële debuut maakte in de wedstrijd tegen sc Heerenveen, die PSV met 2-0 won.

Het seizoen 2026-2027 is bijzonder voor de talentvolle Oisterwijker. Tijdens de voorbereiding sloot hij aan bij het eerste elftal van PSV en speelde zijn eerste minuten in het Philips Stadion tijdens een oefenwedstrijd. Afgelopen weekend bracht coach Peter Bosz hem in de 81e minuut van de wedstrijd tegen Heerenveen binnen de lijnen, waarmee hij officieel debuteerde.

Doorbraak bij PSV

De PSV-carrière van Shuryjano begon al tien jaar geleden, toen hij zich aansloot bij de jeugdopleiding. Sindsdien heeft hij zich gestaag ontwikkeld en speelt hij nu op vaste basis voor Jong PSV. Hij debuteerde eerder dit jaar bij de beloften en heeft inmiddels veertien wedstrijden op zijn naam staan. In 2025 tekende hij zijn eerste contract bij PSV, dat nu opnieuw is verlengd.

Shuryjano ziet de contractverlenging als een belangrijke stap. Hij noemt het een teken van vertrouwen vanuit de club en hoopt zich verder te ontwikkelen. Zijn doel is een vaste plek in het eerste elftal. Bij het tekenen van zijn nieuwe contract werd hij feestelijk ontvangen door een erehaag van jeugdspelers.

De clubleiding van PSV is eveneens enthousiast over zijn ontwikkeling. Technisch Manager Jan Vennegoor of Hesselink benadrukt dat de club trots is op de stappen die Shuryjano heeft gezet en kijkt uit naar zijn verdere groei binnen de PSV-familie.