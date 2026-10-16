Jongen met diepe snijwonden uit trein gehaald op Eindhoven Centraal

Een jongen met diepe snijwonden is vrijdag uit een trein op Eindhoven Centraal gehaald. Een conducteur zag de jongen en sloeg alarm. Dat laat het Veiligheid & Service Team van het station op Instagram weten.

Medewerkers van het Veiligheid & Service Team haalden de jongen samen met twee andere jongens uit de trein en brachten ze naar een wachtruimte op het station. Daar bleek dat de jongen niet aanspreekbaar was en onder het bloed zat.

Toen medewerkers zijn vest uittrokken, zagen ze meerdere diepe snijwonden in zijn onderarm. Ze belden een ambulance.

Mes op zak

Even later bleek dat een van de andere twee jongens een zakmes bij zich had. Daarom moest ook de politie komen. De twee jongens kregen van de politie meerdere processen-verbaal en mochten daarna weer naar huis.

De gewonde jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe hij aan zijn verwondingen is gekomen.