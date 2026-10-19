In dit museum vliegt de collectie nog gewoon de lucht in

Wie het Vliegend Museum Seppe op Breda International Airport in Bosschenhoofd bezoekt, kan zomaar pech hebben. De historische vliegtuigen van het museum doen nog regelmatig waarvoor ze ooit zijn gebouwd: vliegen.

Isabel Pijnappels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Juist dat maakt het museum bijzonder. Achter de schermen zorgen tientallen vrijwilligers ervoor dat de geschiedenis niet alleen wordt bewaard, maar ook zichtbaar blijft. “Veel mensen denken dat onze corebusiness een museum is”, vertelt vrijwilliger Harro Ranter (53). “Maar eigenlijk draait het om de verhalen erachter.”

"Je voelt het vliegtuig echt werken."

Die verhalen vertellen de vrijwilligers door historische vliegtuigen in de lucht te houden. Zo vliegen ze elk jaar in formatie over monumenten en herdenkingsplekken, om stil te staan bij de militairen die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. “Wij vinden het belangrijk dat de jeugd van tegenwoordig weet aan wie ze die vrijheid te danken heeft”, zegt Ranter. “We doen er alles aan om dat bewustzijn te vergroten.” Jaarlijks weten duizenden mensen het museum te vinden. Het museum wil de collectie verder uitbreiden zodra daar ruimte voor is.

"Dan ga ik wel een keer minder op vakantie."

In de hangar staan toestellen uit verschillende tijdperken. Sommige speelden een rol in de Tweede Wereldoorlog, andere werden later gebruikt als les- of sportvliegtuig. Vrijwel allemaal vliegen ze nog.

Vrijwilligers Harro Ranter (53) en Rob Peters (67) (foto: Isabel Pijnappels)

Zo ook de Boeing Stearman uit 1943. Eigenaar Ferry van der Geest (69) vliegt er nog regelmatig mee en raakt er niet snel op uitgekeken. De open cockpit, het geluid van de stermotor en zelfs de geur van olie maken iedere vlucht anders dan in een modern vliegtuig. “Je voelt het vliegtuig echt werken.”

Ferry van der Geest (69) bij zijn Boeing Stearman uit 1943 (foto: Isabel Pijnappels).

Goedkoop is die hobby niet, zegt Van der Geest. Een uurtje vliegen kost al snel zo’n 700 euro. Toch heeft hij dat ervoor over. “Dan ga ik wel een keer minder op vakantie.” Vliegen met een ouder toestel vraagt ook om de nodige vaardigheden. Veel historische vliegtuigen hebben bijvoorbeeld een staartwiel in plaats van een neuswiel. Daardoor gaan opstijgen en landen anders dan bij moderne vliegtuigen. “Het geeft echt een heel andere belevenis”, vertelt Van der Geest. Ook formatievliegen vraagt veel oefening. De vrijwilligers vertellen trots hoe vorig jaar negen historische vliegtuigen in diamantformatie boven Breda International Airport vlogen. Als het weer meewerkt, hopen ze dat rond de jaarwisseling opnieuw te doen. Zo blijven de vliegtuigen én de verhalen die erbij horen zichtbaar voor een groot publiek.

Bij mooi weer vertrekken de toestellen een voor een naar buiten (foto: Isabel Pijnappels).



