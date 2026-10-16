Miljoenen voor Brainportregio, maar deze Brabantse projecten moeten wachten

De Brainportregio krijgt 635 miljoen euro van het kabinet voor wegen, spoor en het busstation in de regio Eindhoven. Tegelijk moeten andere Brabantse projecten wachten, zoals de verdiepte N65 bij Vught. Het kabinet verschuift geld van geplande projecten naar het onderhoud en de vernieuwing van wegen, bruggen en spoorlijnen die er al liggen.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het kabinet trekt in totaal 18 miljard euro uit om verouderde wegen, bruggen, spoorlijnen en vaarwegen te onderhouden en te vernieuwen. Een groot deel daarvan was eerder voor andere projecten gereserveerd. Daardoor kunnen sommige plannen voorlopig niet doorgaan. Wat wel doorgaat

Naast de 635 miljoen euro voor de Brainportregio blijft er geld beschikbaar voor andere projecten in Brabant. Voor de Spoorknoop in Eindhoven blijft 159 miljoen euro gereserveerd. Het gaat om twee perrons: aan de noordkant en aan de zuidkant van het station. Voor de Multimodale Knoop, het busstation, blijft 718 miljoen euro beschikbaar. Verder is 594 miljoen euro gereserveerd voor de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en 253 miljoen euro voor de stationshub in Den Bosch. Daarnaast komt 355 miljoen euro beschikbaar om vier grote woningbouwgebieden beter bereikbaar te maken. Met dat geld worden maatregelen voor het verkeer en het openbaar vervoer uitgewerkt, onder meer in Helmond.

Ook aan de rand van Brabant wordt geïnvesteerd. Het Rijk trekt 1 miljard euro uit voor dringend werk aan de A27 tussen Houten en Hooipolder. Daar valt ook de Merwedebrug onder. Verder krijgt de Haringvlietbrug op de A29 voorrang bij de vernieuwing. Hoeveel geld daarvoor nodig is en wanneer het werk gebeurt, is nog niet bekend. Wachten bij Vught

Niet alle projecten gaan dus door. Het grootste project dat moet wachten, is de N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Het plan was om de weg bij Vught verdiept aan te leggen. De overheid had daar 81 miljoen euro voor uitgetrokken, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. Geld voor kleinere maatregelen blijft wel beschikbaar. Wethouder Mark du Maine van Vught vindt het fijn dat het Rijk aan kortetermijnmaatregelen werkt. "Teleurstellend dat de daadwerkelijke reconstructie van de N65 hiermee nog verder in de ijskast belandt." Ook de plannen voor verschillende andere Brabantse snelwegen liggen voorlopig stil. Het gaat om de A50 (Paalgraven-Bankhoef), de A58 (Tilburg-Breda en Annabosch-Galder), de A67 (Leenderheide-Geldrop) en de A2 (Deil-Den Bosch-Vught). Deze projecten lagen al eerder stil door de stikstofproblemen. Het werk aan de A2 en de A50 is uitgesteld tot in ieder geval 2030. Voor de A58 en de A67 wordt nog gekeken naar andere maatregelen.