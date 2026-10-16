Slimste Mens Frank van Leeuwen gaat nieuwsquiz presenteren

Frank van Leeuwen uit Budel-Schoot heeft een nieuwe klus. De presentator gaat vanaf februari de Nederlandse versie van de populaire Belgische nieuwsquiz De Dag van Vandaag presenteren op NPO 1. Dat maakte zijn omroep WNL vrijdag bekend.

In de quiz beantwoorden drie bekende Nederlanders vragen over het nieuws van die dag. Daarmee verzamelen ze geld. Na vier speelrondes schakelt het programma naar een verslaggever die live ergens in het land staat. Die belt aan bij een kijker die zich tijdens de uitzending heeft aangemeld om mee te spelen.

Finale voor kijker

Dan volgt een finale. Daarin zetten de drie kandidaten alles op alles om het verzamelde bedrag echt te winnen voor de kijker thuis.

“We staan aan het begin van een ontzettend leuk, creatief avontuur”, zegt Van Leeuwen. “Het gesprek van de dag verpakken in quizvorm en kijkers daarmee op een luchtige manier bijpraten.”

Naast Goedemorgen Nederland

Van Leeuwen doet de nieuwe klus naast zijn werk als presentator van Goedemorgen Nederland. Hij heeft er veel zin in. “Ik ben dol op quizzen. Ben ook heel trots dat ik op dit moment De Slimste Mens ben. En dan mag ik nu met hetzelfde team gaan werken dat De Slimste zo succesvol naar Nederland heeft vertaald. Zin in!”