Miljoenen extra voor bussen in Brainportregio, VVD eist wel evaluatie

De provincie trekt vanaf 2029 jaarlijks 6 miljoen euro extra uit voor nieuwe buslijnen in de Brainportregio. Provinciale Staten stemden daar vrijdag mee in. Eerder was er onenigheid in de coalitie, omdat coalitiepartij VVD twijfelde of genoeg mensen de bussen gaan gebruiken. Die partij ging akkoord, op voorwaarde dat er twee jaar nadat de nieuwe bussen gaan rijden een evaluatie komt.

Rick Lemmens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Met het geld komen er buslijnen voor korte afstanden in het stedelijk gebied. Die verbinden de grote bedrijfslocaties tussen Best, BIC Noord, Eindhoven Airport en De Run in Veldhoven rechtstreeks met elkaar. Ook komen er drie “Brabantliners” voor langere afstanden, bedoeld voor werknemers uit Weert, Asten/Someren en Eersel/Turnhout. Zo wil de provincie drukke plekken aan de westkant van de regio, waar veel forenzen reizen, met elkaar verbinden. Reizigers hoeven dan niet eerst naar het Centraal Station in de stad. Gedeputeerde van Verkeer Stijn Smeulders (PRO) wil het extra geld opnemen in de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Zuidoost-Brabant. Die procedure start binnenkort. Twijfels bij VVD

De VVD was kritisch op wat de partij zelf “subsidie” voor openbaar vervoer noemt. “Wij willen fors investeren in bereikbaarheid van de groeiende Brainportregio, daar voelen wij verantwoordelijkheid voor”, zei Statenlid Jelle van Nuland vrijdag. “Maar de VVD heeft de afgelopen jaren al ingestemd met forse investeringen in openbaar vervoer.” Van Nuland benadrukte dat hij niet tegen de investering is. “We willen wel weten wat het echt oplevert.” Volgens hem is niet zeker of de nieuwe buslijnen genoeg gebruikt worden en dus genoeg geld opleveren.