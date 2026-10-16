Miljoenen extra voor bussen in Brainportregio, VVD eist wel evaluatie
De provincie trekt vanaf 2029 jaarlijks 6 miljoen euro extra uit voor nieuwe buslijnen in de Brainportregio. Provinciale Staten stemden daar vrijdag mee in. Eerder was er onenigheid in de coalitie, omdat coalitiepartij VVD twijfelde of genoeg mensen de bussen gaan gebruiken. Die partij ging akkoord, op voorwaarde dat er twee jaar nadat de nieuwe bussen gaan rijden een evaluatie komt.
Met het geld komen er buslijnen voor korte afstanden in het stedelijk gebied. Die verbinden de grote bedrijfslocaties tussen Best, BIC Noord, Eindhoven Airport en De Run in Veldhoven rechtstreeks met elkaar. Ook komen er drie “Brabantliners” voor langere afstanden, bedoeld voor werknemers uit Weert, Asten/Someren en Eersel/Turnhout.
Zo wil de provincie drukke plekken aan de westkant van de regio, waar veel forenzen reizen, met elkaar verbinden. Reizigers hoeven dan niet eerst naar het Centraal Station in de stad. Gedeputeerde van Verkeer Stijn Smeulders (PRO) wil het extra geld opnemen in de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Zuidoost-Brabant. Die procedure start binnenkort.
Twijfels bij VVD
De VVD was kritisch op wat de partij zelf “subsidie” voor openbaar vervoer noemt. “Wij willen fors investeren in bereikbaarheid van de groeiende Brainportregio, daar voelen wij verantwoordelijkheid voor”, zei Statenlid Jelle van Nuland vrijdag. “Maar de VVD heeft de afgelopen jaren al ingestemd met forse investeringen in openbaar vervoer.”
Van Nuland benadrukte dat hij niet tegen de investering is. “We willen wel weten wat het echt oplevert.” Volgens hem is niet zeker of de nieuwe buslijnen genoeg gebruikt worden en dus genoeg geld opleveren.
Toch ging de VVD vrijdag akkoord, op voorwaarde dat er twee jaar nadat de nieuwe buslijnen gaan rijden een evaluatie komt. Daar kon een meerderheid van Provinciale Staten, net als de gedeputeerde, mee leven.
Coalitie tevreden
De andere coalitiepartijen hadden minder nodig om overtuigd te worden. “Met deze investering nemen we onze verantwoordelijkheid als provincie”, zei PRO-Statenlid Ward Deckers. “Het is makkelijk om in polonaise te lopen als een Beethovendeal wordt aangekondigd, maar het is ook aan ons om ons steentje bij te dragen.”
Ook D66 en SP waren blij. Volgens Maurice Spapens (SP) moet de overheid vooruitkijken nu de regio rond Eindhoven hard groeit. Matthijs van Miltenburg (D66) vindt dat de provincie de voorzieningen zo op een verantwoorde manier laat groeien.
Zorg om dorpen
Oppositiepartijen BBB en CDA steunden de investering ook, maar maken zich zorgen over het openbaar vervoer in kleine dorpen. “Investeren in economische groei is goed, maar dezelfde urgentie moet er zijn voor inwoners van het platteland”, zei Lia Damen (BBB). “Daar hebben mensen de vraag of hun buslijn er überhaupt kan blijven. Dat verschil mogen we niet normaal gaan vinden.”
Gedeputeerde Smeulders zei in zijn betoog dat “inwoners in de hele westkant van de regio moeten gaan profiteren van de uitbreidingen”.
Gevolgen voor noordoosten
Nog meer geld voor het ov ziet de VVD niet zitten: “Na deze zoveelste subsidie is het wel klaar met geld voor het ov, wat ons betreft is het tijd om naar wegen te kijken.”
Daarmee legde de partij vrijdag alvast een potentieel bommetje onder een vergelijkbaar bedrag van 4 miljoen euro per jaar dat nodig is voor busvervoer in het noordoosten van de provincie. Die geldvraag staat over enkele jaren op de agenda en komt dus op tafel bij de onderhandelingen na de verkiezingen in maart.