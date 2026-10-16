Auto is lastig te blussen voor de brandweer in Tilburg

Een auto is vrijdagmiddag in brand gevlogen tijdens het rijden in Tilburg. De bestuurder twijfelde geen moment en zetten het voertuig stil op de kruising van de Piushaven en Havendijk en schakelde de brandweer in.

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De brandweer kon alleen niet goed bij de brand komen, dus moest een extra wagen met speciaal materiaal ter plaatse komen om de auto op te tillen. Daarna kon vanaf onderaf worden geblust.

Het duurde een uur voordat het vuur echt gedoofd was een bergingsbedrijf de auto mee kon nemen. Onduidelijk is wat de oorzaak is van de brand.