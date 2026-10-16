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Auto is lastig te blussen voor de brandweer in Tilburg

De brandweer kon lastig bij de brand komen (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De brandweer kon lastig bij de brand komen (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een auto is vrijdagmiddag in brand gevlogen tijdens het rijden in Tilburg. De bestuurder twijfelde geen moment en zetten het voertuig stil op de kruising van de Piushaven en Havendijk en schakelde de brandweer in.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer kon alleen niet goed bij de brand komen, dus moest een extra wagen met speciaal materiaal ter plaatse komen om de auto op te tillen. Daarna kon vanaf onderaf worden geblust.

Het duurde een uur voordat het vuur echt gedoofd was een bergingsbedrijf de auto mee kon nemen.

Onduidelijk is wat de oorzaak is van de brand.

  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
    Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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