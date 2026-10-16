Slimme stier ontsnapt over rooster en keramiek is hip: dit gebeurde vandaag

Van een slimme stier die weet te ontsnappen door een bijzondere sprong tot de enorme populariteit van pottenbakken. Dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag niet gemist mag hebben.

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Een stier in het Burgemeester van Zwietenpark in Den Bosch heeft geleerd hoe hij over het wildrooster kan lopen en blijft ontsnappen uit zijn omheinde gebied. Een gedeelte van het park in de wijk Maaspoort is daarom tijdelijk afgesloten met hekken. De lokale partij De Bossche Groenen maakt zich zorgen over de veiligheid van zowel de runderen als bezoekers, mede omdat eerder meerdere dieren verdronken in het gebied. De gemeente heeft vrijdag laten weten dat de eigenaar op zoek gaat naar een andere plek voor het dier. Lees hier het hele verhaal:

Lees ook Stier wandelt natuurgebied uit over wildrooster, zorgen over veiligheid

In Bergen op Zoom blijven verbrande takken en dood hout bewust liggen op de plek waar in mei een bosbrand woedde. Volgens boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap doe je de natuur meer kwaad dan goed als je alles opruimt, omdat het dode hout fungeert als 'supermarkt' voor levende bomen. Kleine bodemdiertjes eten het hout op en zetten het om in voedingsstoffen die door de bomen worden opgenomen. De brand kostte weliswaar veel biodiversiteit, maar kan ook nieuwe kansen bieden voor het bos door ruimte te creëren voor loofbomen naast de huidige naaldbomen.

Check het hier:

Jorik Franssen (30) wordt de nieuwe burgemeester van Bergeijk en daarmee de jongste burgemeester van Nederland. De gemeenteraad heeft de voormalig wethouder van Nederweert voorgedragen als opvolger van waarnemend burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo. Twan Jansen, voorzitter van de vertrouwenscommissie, noemt Franssen 'een energiek boegbeeld' en 'een echte verbinder met oprechte interesse in de gemeente en haar inwoners'. Naar verwachting wordt Franssen half december door de commissaris van de Koning beëdigd. Lees zijn verhaal hier:

Lees ook Bergeijk krijgt energiek boegbeeld én jongste burgemeester van Nederland

Brabant haalt haar ambitieuze bosdoelen niet door tegenvallende financiering vanuit Europa en het Rijk. Van de geplande 13.000 hectare nieuw bos is sinds 2020 slechts 1.800 hectare aangelegd, en van de 60.000 hectare bestaand bos dat opgeknapt moet worden is pas 3.400 hectare gereed. Gedeputeerde Natuur Hagar Roijackers wijst erop dat het kabinet wel 56 miljoen euro beschikbaar stelt voor natuurbeheer, waarvan Brabant 7,5 miljoen krijgt, maar dat dit 'een relatief klein lapmiddel' is. Volgens Roijackers neemt het risico op biodiversiteitsverlies en bossterfte toe naarmate herstelmaatregelen langer uitblijven. Hier lees je hun analyse:

Lees ook Brabant rekende op miljoenen voor extra bos, maar het geld kwam niet

Tot slot nog creatief nieuws: pottenbakken beleeft een ongekende populariteit in Brabant. Op sommige plekken kunnen cursisten zelfs twee jaar op een wachtlijst belanden. Agnes Benders van De Pottenbakster in Tilburg ziet het aantal cursisten 'explosief toenemen', en bij Huis73 in Den Bosch crashten de computers twee keer tijdens de inschrijving. Docenten wijzen op de meditatieve werking van klei en de zichtbaarheid van keramiek op sociale media en in designwinkels als oorzaken van de boom. Ook andere creatieve kunstvormen zoals naaien en tekenen zijn geliefd, omdat mensen volgens experts meer op zoek zijn naar rust gevende hobbies. Lees hier haar verhaal: