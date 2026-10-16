ASML is wereldwijd groot, 'maar blijft diep van binnen koppig Brabants'

Twee jaar lang doken BNR-techjournalisten Maxim van Mil en Daniël Mol in de wereld van chipmachinefabrikant ASML. Ze ontdekten dat de Brabantse cultuur nog altijd sterk aanwezig is bij het bedrijf in Veldhoven, ondanks de groei en het grote aantal internationale medewerkers. Ze maakten er een podcast van: 'Ons ASML'.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Maxim van Mil omschrijft ASML als een "soort on-Nederlands" groot bedrijf. "Je kan het je haast niet voorstellen dat hier 20.000 man werkt op een paar vierkante kilometer", vertelt de podcastmaker in de uitzending van de Omroep Brabant-talkshow VRIJDAG. ASML maakt machines waarmee ingewikkelde chips worden geproduceerd. Die chips zitten in elektronische apparaten. In veertig jaar tijd groeide het bedrijf uit tot een wereldspeler. Toch is de Brabantse identiteit volgens de journalisten behouden gebleven. "De mensen die aan het begin van dit bedrijf staan, zijn allemaal Brabanders", zegt Van Mil. "Zij zijn als underdog begonnen en hebben altijd moeten bewijzen dat ze een macht waren in hun sector. Dat is gelukt."