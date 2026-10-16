FC Eindhoven verliest thuis van Vitesse door vrije trap

FC Eindhoven heeft vrijdagavond een thuisnederlaag geleden tegen Vitesse. In het Jan Louwers Stadion besliste een vrije trap van oud-speler Naoufal Bannis het duel vlak voor rust. Ondanks enkele kansen na de pauze slaagde de ploeg er niet in om te scoren: 0-1.

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De trainer van FC Eindhoven, Jan Poortvliet, had zijn opstelling op twee plekken gewijzigd. Nieuwkomer Vicente Besuijen kreeg direct een basisplek, terwijl Antonio Bazdaric de geblesseerde Kevin van Veen verving. FC Eindhoven begon sterk en kwam al vroeg tot een kans via Besuijen, maar zijn schot was te zwak om Vitesse-doelman Connor van den Berg te verrassen.

Halverwege de eerste helft kreeg de thuisploeg een gevaarlijke vrije trap. Rayan Buifrahi krulde de bal richting de bovenhoek, maar Van den Berg bokste de bal weg. De wedstrijd werd kort onderbroken vanwege vuurwerk uit het uitvak van de Arnhemse supporters.

Vrije trap Bannis blijkt beslissend

In de 39e minuut kwam Vitesse op voorsprong. Na een overtreding van Junior Poortvliet, die daarvoor een gele kaart kreeg, mocht de Arnhemse ploeg een vrije trap nemen. Bannis schoot de bal prachtig in de rechterbovenhoek, waardoor FC Eindhoven met een achterstand de rust inging.

Na de pauze zochten de Eindhovenaren naar de gelijkmaker. Bazdaric gaf een gevaarlijke voorzet, maar Guus Beaumont kon net niet bij de bal. Ook een vrije trap van Buifrahi leverde geen resultaat op, omdat hij de bal hoog over het doel schoot.

Wissels brengen geen verandering

In de tweede helft voerde FC Eindhoven meerdere wissels door, waaronder het inbrengen van Hugo Deenen en Luc Netten. Hoewel de ploeg aanvallender ging spelen, lukte het niet om grote kansen te creëren. Vitesse bleef verdedigend goed georganiseerd en wist de voorsprong vast te houden.

In de slotfase probeerde FC Eindhoven het nog met verse krachten zoals Niek Munsters, maar ook dat leverde geen gevaar op. Na negentig minuten stond de Eindhovense ploeg met lege handen, terwijl Vitesse de overwinning mee naar Arnhem nam.

Volgende week vrijdag speelt FC Eindhoven opnieuw thuis, dit keer tegen Jong PSV. Het duel begint om acht uur ’s avonds aan de Aalsterweg.