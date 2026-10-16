Stroomstoring in Breda: herstel verwacht rond drie uur

In Breda is sinds elf uur ’s avonds een stroomstoring actief. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Er wordt gewerkt aan een oplossing, die naar verwachting rond drie uur ’s nachts klaar is.

Gevonden voor jou

De storing begon op zaterdag 16 oktober om zeven minuten voor middernacht en treft postcodegebied 4814. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten.

De netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom beheert, heeft laten weten dat er gezocht wordt naar de oorzaak. Technici zijn op locatie om de storing zo snel mogelijk te verhelpen.