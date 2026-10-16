TOP Oss verliest Brabantse derby van FC Den Bosch

TOP Oss heeft de Brabantse derby tegen FC Den Bosch met 2-1 verloren. Na een vroege achterstand kon de ploeg pas in de slotfase via Milo Horemans scoren. Ondanks een reeks kansen in de eerste helft lukte het niet om een gelijkmaker te forceren.

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In Stadion De Vliert begon TOP Oss met een goede openingsfase, maar FC Den Bosch opende al snel de score. Barglan scoorde in de achtste minuut, waarna Karlsson Grach vijf minuten later de voorsprong verdubbelde: 2-0.

TOP Oss gaf zich niet gewonnen en creëerde meerdere kansen. Franslyn Nsingi kwam in de achttiende minuut dichtbij met een omhaal die via de lat bij Mauresmo belandde, maar ook die poging ging over. De ploeg bleef druk zetten, maar wist het net niet te vinden.

Late treffer, maar te weinig

Na rust voerde TOP Oss meerdere wissels door, met als doel de achterstand te verkleinen. Milo Horemans bracht in de 89e minuut de spanning terug met een fraaie volley: 2-1. De gelijkmaker bleef echter uit.

TOP Oss had met kansen in de eerste helft meer kunnen bereiken, maar in de slotfase kwam de aansluitingstreffer te laat. Zo moest de ploeg uit Oss de winst aan FC Den Bosch laten.