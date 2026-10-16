NAC wint in Helmond, dubbel feest voor jubilaris

NAC heeft in Helmond Sport met 0-2 gewonnen. Het duel stond in het teken van de 80ste verjaardag van Ben van Bilzen, materiaalman van de club uit Breda.

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Het uitverkochte bezoekersvak in Helmond was gevuld met spandoeken en feeststemming. NAC-materiaalman Ben van Bilzen, die dinsdag 20 oktober zijn 80ste verjaardag viert, werd voorafgaand aan het duel verrast met een etentje in het Rat Verlegh Stadion. Samen met collega’s reisde hij daarna af naar Helmond Sport.

De wedstrijd begon rustig, met weinig grote kansen in het eerste halfuur. Moussa Soumano, terug in de basiself, probeerde het een paar keer namens NAC, terwijl Helmond Sport gevaar zocht via uitbraken. In de 40ste minuut brak NAC de ban met een fraaie aanval. Charles-Andreas Brym kopte raak na een voorzet van Soumano, goed voor zijn zesde doelpunt in vijf wedstrijden.

Strafschop verzilverd

Na rust maakte de regen het veld spekglad, maar NAC bleef gevaarlijk. Een handsbal in het strafschopgebied van Helmond Sport leverde een penalty op. Soumano schoot deze overtuigend binnen, zijn vierde doelpunt van het seizoen. Helmond Sport kreeg nog kansen, maar NAC-keeper Michael Verrips hield knap stand.

Twintig minuten voor tijd kreeg Jannes Van Hecke twee mogelijkheden om de score verder uit te breiden, maar beide keren schoot hij over. NAC hield de nul en kon na de zakelijke overwinning feestvieren met de meegereisde supporters.

De overwinning gaf extra glans aan de verjaardag van Van Bilzen. Volgende week speelt NAC thuis tegen koploper Heracles Almelo. Het belooft een spannende wedstrijd te worden in Breda.