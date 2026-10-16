FC Den Bosch wint derby tegen TOP Oss na spannende slotfase

FC Den Bosch heeft vrijdagavond de derby tegen TOP Oss met 2-1 gewonnen in Stadion De Vliert. Dankzij een bliksemstart met twee vroege doelpunten van Barglan en Karlsson Grach leken de Bosschenaren lange tijd op een comfortabele zege af te stevenen. In de slotfase bracht TOP Oss de spanning terug, maar de thuisploeg hield stand en pakte de drie punten.

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Bij FC Den Bosch voerde trainer Bart Schreuder vooraf twee wijzigingen door in zijn opstelling. Boumassaoudi en Boris van Schuppen begonnen in de basis, terwijl De Vries en Bröker plaatsnamen op de bank. Voor Van Schuppen betekende dit zijn debuut voor de Bossche ploeg.

De wedstrijd begon direct spectaculair, met beide teams die in hoog tempo de aanval zochten. FC Den Bosch opende de score al vroeg in de wedstrijd. Barglan dribbelde vanaf de rechterflank het strafschopgebied binnen en schoof de bal beheerst in de verre hoek. Kort daarna verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. Na een hakbal van Boumassaoudi bracht Monzialo de bal voor, waarna Karlsson Grach met zijn borst de 2-0 binnentikte.

TOP Oss blijft aandringen

TOP Oss liet zich niet zomaar uit het veld slaan en kreeg meerdere kansen om terug in de wedstrijd te komen. Spits Nsingi was gevaarlijk met een omhaal en een poging die net naast ging, maar slaagde er niet in om te scoren. Ook in de tweede helft bleef TOP Oss aandringen, terwijl FC Den Bosch de controle behield zonder grote kansen te creëren.

In de 88e minuut bracht TOP Oss de spanning alsnog terug. Invaller Doucouré legde de bal terug op Horemans, die met een geplaatst schot de 2-1 op het scorebord zette. In blessuretijd kregen de bezoekers nog enkele grote kansen, waaronder een kopbal van Esajas, maar de Bossche verdediging hield stand.

Volgende week tegen MVV

Door deze overwinning houdt FC Den Bosch de drie punten in eigen huis en kan het met vertrouwen vooruitkijken naar de volgende wedstrijd. Volgende week speelt de ploeg opnieuw een thuiswedstrijd, dit keer tegen MVV Maastricht. De aftrap in Stadion De Vliert is om acht uur ’s avonds.