Helmond Sport verliest thuiswedstrijd tegen NAC Breda

Helmond Sport heeft vrijdagavond met 0-2 verloren van NAC Breda. In het MySteel Stadion kwamen de bezoekers voor rust op voorsprong en verdubbelden deze na een strafschop in de tweede helft. Helmond Sport kreeg kansen, maar wist niet te scoren.

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Helmond Sport begon de wedstrijd met aanvallende intenties. Al vroeg in de wedstrijd zorgde Xander van der Velde voor een gevaarlijke actie, maar zijn pass leverde geen doelgevaar op. De eerste echte doelpoging kwam in de twaalfde minuut van Tarik Essakkati, maar zijn schot werd eenvoudig gepakt door NAC-doelman Michael Verrips.

De bezoekers uit Breda waren ook aanvallend actief. Helmond Sport-keeper Menno Bergsen moest tweemaal ingrijpen bij schoten van afstand, maar hield zijn doel schoon. Toch kwam NAC Breda in de 39e minuut op voorsprong. Charles-Andreas Brym kopte raak na een snelle tegenaanval, waardoor Helmond Sport met een 0-1 achterstand de rust inging.

Strafschop beslist de wedstrijd

In de tweede helft was NAC Breda opnieuw gevaarlijk. Een poging van Moussa Soumano werd in de 51e minuut knap gered door Bergsen. Kort daarna kreeg NAC een strafschop na hands van Sem Dekkers. Soumano benutte deze kans en bracht de stand op 0-2.

Trainer Frédéric Frans probeerde met meerdere wissels het tij te keren. Mauro Lenaerts kreeg een grote kans na een slimme pass van Van der Velde, maar Verrips hield zijn doel schoon. Helmond Sport bleef aandringen, maar ook latere mogelijkheden van Lenaerts en Labinot Bajrami leverden geen doelpunten op.

Na negentig minuten en blessuretijd bleef de 0-2 eindstand staan. Helmond Sport verliet het veld zonder punten, terwijl NAC Breda de overwinning meenam naar Breda.

De wedstrijd werd gespeeld in het MySteel Stadion in Helmond. Ondanks enkele kansen slaagde Helmond Sport er niet in om het thuispubliek te trakteren op een doelpunt.