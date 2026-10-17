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Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk, politie gaat uit van misdrijf

Aangepast
Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

In een huis aan de Els in Beek en Donk vond de politie vrijdagnacht rond twee uur een overleden vrouw. De politie houdt sterk vermoeden met een misdrijf en heeft iemand aangehouden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoe de vrouw precies om het leven is gekomen en wie de aangehouden persoon is, is nog niet bekend.

"Over de exacte toedracht is nog veel onduidelijk. We zijn ter plaatse en doen onderzoek", meldt de politie.

De voordeur van de woning is kapot.

  • Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
    Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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