Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk, politie gaat uit van misdrijf

In een huis aan de Els in Beek en Donk vond de politie vrijdagnacht rond twee uur een overleden vrouw. De politie houdt sterk vermoeden met een misdrijf en heeft iemand aangehouden.

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Hoe de vrouw precies om het leven is gekomen en wie de aangehouden persoon is, is nog niet bekend.

"Over de exacte toedracht is nog veel onduidelijk. We zijn ter plaatse en doen onderzoek", meldt de politie. De voordeur van de woning is kapot.