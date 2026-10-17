Navigatie overslaan
Ontdek

Vrouw veroorzaakt ophef bij azc en valt van dak, getuigen vangen haar op

Aangepast
Politieagenten moesten de vrouw op de grond onder controle brengen (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Politieagenten moesten de vrouw op de grond onder controle brengen (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een vrouw veroorzaakte vrijdagnacht ophef in het asielzoekerscentrum in Oisterwijk. Ze klom rond twee uur 's nachts een dak op en liep daar schreeuwend heen en weer. Ze klom ook op de schoorsteen. Vanwege het geschreeuw kwamen tientallen azc-bewoners kijken wat er aan de hand was. Zij belden de hulpdiensten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Brandweer, politie en een ambulance kwamen naar het azc en een hoogwerker werd klaargezet. Maar toen de hulpverleners op de grond in overleg waren begon de vrouw, die was gaan liggen en in slaap leek gevallen, te rollen. Ze rolde zo meters naar beneden.

De getuigen kwamen direct in actie en vingen haar op. Politieagenten moesten de vrouw op de grond onder controle brengen. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. Waarom de vrouw het dak op klom, wordt onderzocht.

  • De actie van de vrouw in Oisterwijk trok veel bekijks (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    De actie van de vrouw in Oisterwijk trok veel bekijks (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Vanwege alle ophef bij het azc in Oisterwijk werden meerdere hulpdiensten gewaarschuwd (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.