Vrouw veroorzaakt ophef bij azc en valt van dak, getuigen vangen haar op

Een vrouw veroorzaakte vrijdagnacht ophef in het asielzoekerscentrum in Oisterwijk. Ze klom rond twee uur 's nachts een dak op en liep daar schreeuwend heen en weer. Ze klom ook op de schoorsteen. Vanwege het geschreeuw kwamen tientallen azc-bewoners kijken wat er aan de hand was. Zij belden de hulpdiensten.

Brandweer, politie en een ambulance kwamen naar het azc en een hoogwerker werd klaargezet. Maar toen de hulpverleners op de grond in overleg waren begon de vrouw, die was gaan liggen en in slaap leek gevallen, te rollen. Ze rolde zo meters naar beneden.

De getuigen kwamen direct in actie en vingen haar op. Politieagenten moesten de vrouw op de grond onder controle brengen. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. Waarom de vrouw het dak op klom, wordt onderzocht.