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Fatbiker aangehouden na achtervolging, veroorzaakte met groep overlast
Een fatbiker is vrijdagavond aangehouden na een politieachtervolging door Helmond. Agenten waren naar sportpark De Braak gegaan na meldingen dat meerdere fatbikers daar overlast veroorzaakten.
De achtervolgde fatbiker kreeg van de agenten drie processen-verbaal. Hij is, samen met een andere jongen, door de agenten thuis afgezet. Met de ouders van de jongens is een 'goed gesprek' gevoerd, laat de politie weten.
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