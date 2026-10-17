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Fatbiker aangehouden na achtervolging, veroorzaakte met groep overlast

Foto: Instagram politie Helmond.
Foto: Instagram politie Helmond.

Een fatbiker is vrijdagavond aangehouden na een politieachtervolging door Helmond. Agenten waren naar sportpark De Braak gegaan na meldingen dat meerdere fatbikers daar overlast veroorzaakten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De achtervolgde fatbiker kreeg van de agenten drie processen-verbaal. Hij is, samen met een andere jongen, door de agenten thuis afgezet. Met de ouders van de jongens is een 'goed gesprek' gevoerd, laat de politie weten. 

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