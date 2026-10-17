Politie doorzoekt huizen na melding moord, maar er blijkt niets aan de hand

De politie rukte zaterdagochtend uit naar de Bisschop Van Mierlostaat in Mierlo na een melding dat daar iemand vermoord zou zijn. Na onderzoek bleek er niets aan de hand.

Na de eerste melding rukten de politie, een ambulance, een traumahelikopter en een politiehelikopter met spoed uit naar de straat. Agenten gingen het huis binnen en hielden een man korte tijd aan.

Nadat het huis met onder meer een politiehond was doorzocht, stelde de politie vast dat er niets aan de hand was. Hierop werd de man weer vrijgelaten. Vervolgens kwam er informatie binnen over een andere locatie in Mierlo.

Daarop gingen de ambulances, de politie en de mensen van het mobiel medisch team met spoed naar die tweede locatie. Ook daar gingen de hulpdiensten een huis binnen. Daar werden twee mensen tijdelijk aangehouden, maar ook hier bleek na onderzoek niets aan de hand te zijn.

Agenten gingen het huis binnen en hielden een man korte tijd aan. Er wordt onderzocht van wie de melding kwam en waarom.