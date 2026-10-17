Eindelijk weer Osse uitfans bij FC Den Bosch: 'Werden voor gek verklaard'

Meer dan drie jaar waren er geen uitsupporters welkom bij de wedstrijden tussen FC Den Bosch en TOP Oss, maar vrijdagavond was het dan eindelijk weer zo ver: honderd uitsupporters uit Oss waren welkom in de Vliert. En dat was een succes zagen de algemeen directeuren van de clubs Tommie van Alphen (FC Den Bosch) en Bas van Rossum (TOP Oss).

Maar toch kreeg hij gelijk, want het bleef rustig tussen beide supportersgroepen. "En daar mogen we ook wel eens trots op zijn", zegt de Bossche algemeen directeur Tommie van Alphen na de wedstrijd. Wel verschenen er gedurende de wedstrijd wat fakkels op de Bossche tribune. "Daar had ik voor de wedstrijd voor getekend."

Na veel overleg met de lokale driehoek en bestuur van beide clubs werd er dit seizoen besloten dat er weer uitfans welkom zijn in de beladen derby tussen FC Den Bosch en TOP Oss. Maar wel mondjesmaat. En dus liepen er vrijdagavond honderd Ossenaren het uitvak in stadion de Vliert in. "We werden voor gek verklaard toen we dit plan deelden", vertelt algemeen directeur van TOP Oss, Bas van Rossum.

Het spelbeeld op het veld hielp mogelijk ook mee voor de supporters. FC Den Bosch kwam namelijk al snel 2-0 voor, waarna TOP nog een aansluitingstreffer maakte, maar een gelijkmaker kwam er niet meer. "Tuurlijk helpt dat ook, maar er is ook geen enkel moment geweest dat het ook maar dreigde mis te gaan, heel mooi", vindt Van Alphen.

De volgende stap

Bij de wedstrijd in Oss zijn er ook honderd Bossche supporters welkom. "En dan hoop ik dat onze fans zich net zo gedragen als vandaag. Wij hebben geen gouden leden of iets dergelijks, maar deze honderd hadden er allemaal een gekregen", aldus een trotse Van Rossum.

"Mocht dat ook goed gaan, dan gaan we evalueren en hopen we dat er volgend seizoen tweehonderd welkom zijn", zegt Van Alphen.

Eerste keer met uitfans

Mees Laros heeft inmiddels 108 wedstrijden voor FC Den Bosch op zijn naam, maar dit was de eerste derby voor hem met uitfans. "Tuurlijk zijn er in het verleden dingen gebeurd die niet kunnen. Maar als het op deze manier kan, is dat alleen maar mooi, toch?" Hij hoopt dan ook dat er in de toekomst meer uitfans welkom zijn bij de derby. "Wij willen ook iedere uitwedstrijd een vol uitvak hebben, dus dan verdienen zij het ook."