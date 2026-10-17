Schadewijk test noodsteunpunt bij stroomuitval

Wijkcentrum Schadewijk heeft een noodsteunpunt getest om bewoners te helpen bij noodsituaties zoals stroomstoringen. Vrijwilligers oefenden met het verstrekken van informatie en het verbinden van buurtgenoten. Deze pilot is onderdeel van een landelijk onderzoek naar noodsteunpunten.

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Wat doe je als de stroom uitvalt en je niet meer kunt bellen of online informatie kunt opzoeken? Om dit te onderzoeken, heeft wijkcentrum Schadewijk op 9 oktober een oefening georganiseerd met een zogenoemd noodsteunpunt. Vrijwilligers en betrokkenen ontdekten hoe ze elkaar kunnen ondersteunen in een noodsituatie.

Bij een grote stroomstoring of andere calamiteiten kan het dagelijks leven flink ontregeld raken. Het noodsteunpunt moet een plek bieden waar mensen terechtkunnen voor hulp, zoals het doen van een 112-melding bij een storing. Ook kan het bewoners met elkaar in contact brengen om hulp te organiseren, bijvoorbeeld bij het delen van eten of het verzorgen van een ziek familielid.

Leren door te oefenen

Tijdens de pilot werden verschillende scenario’s nagebootst. Vrijwilligers oefenden met het beantwoorden van vragen, het geven van informatie en het koppelen van mensen die hulp nodig hebben aan buurtgenoten die hulp kunnen bieden. Het bleek uitdagend om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.

Naast het oefenen met vrijwilligers, benadrukten deelnemers dat ook bewoners zich beter moeten voorbereiden op noodsituaties. Basiskennis, zoals weten wanneer je 112 moet bellen en hoe je jezelf kunt redden, is volgens hen belangrijk.

Een eerste stap

De test in Schadewijk maakt deel uit van een reeks oefeningen die dit jaar in Nederland worden gehouden. De resultaten worden gedeeld met de veiligheidsregio’s en het Rijk om vanaf 2027 te bepalen hoe noodsteunpunten definitief kunnen worden ingericht. Voorlopig blijft het noodsteunpunt in Schadewijk een oefenlocatie.