PSV Vrouwen speelt zondag tegen Ajax in belangrijke wedstrijd

PSV Vrouwen speelt zondag in Amsterdam tegen Ajax. De wedstrijd in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie is van groot belang voor beide teams om aansluiting met de top te houden. Ajax staat momenteel boven PSV op de ranglijst, met twintig punten uit zeven wedstrijden. PSV heeft zeventien punten verzameld.

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Ajax heeft dit seizoen een sterke start gemaakt in de competitie. De ploeg won zes van de eerste zeven wedstrijden en speelde één keer gelijk. PSV daarentegen boekte vier overwinningen, speelde één keer gelijk en verloor twee keer. Het verschil tussen beide teams is drie punten.

PSV Vrouwen lijkt in goede vorm te verkeren. Voor de interlandperiode won de ploeg met 0-3 van ADO Den Haag. Shanice van de Sanden scoorde al binnen drie minuten, terwijl Liz Rijsbergen twee keer trefzeker was. Ook in de vorige wedstrijd tegen De Graafschap was Rijsbergen belangrijk met twee doelpunten in een 4-0 overwinning.

Ajax sterk in de aanval

Ajax liet recent zien over veel scorend vermogen te beschikken. Tegen ADO Den Haag werd met 7-1 gewonnen en Feyenoord werd begin oktober verslagen met 1-4. Wel verloor de ploeg in de UEFA Women's Europa Cup met 1-0 van WFC Aktobe, maar herstelde zich snel in de competitie.

Liz Rijsbergen blijft een opvallende speler bij PSV. De aanvalster maakte haar tiende doelpunt in tien wedstrijden tegen De Graafschap en was ook belangrijk met twee treffers in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Haar snelheid en aanvallende diepgang maken haar een cruciale speler voor het team.

Historie tegen Ajax

PSV en Ajax troffen elkaar vorig seizoen in de finale van de Eredivisie Cup. PSV won die wedstrijd met 3-0 en pakte daarmee een prijs. In eerdere ontmoetingen wisselden de resultaten: PSV won twee jaar geleden met 2-0 in de ArenA, terwijl Ajax vorig jaar in de laatste minuut de overwinning pakte.

De wedstrijd zondag in Amsterdam belooft spannend te worden, met beide ploegen die strijden om een plek bij de top van de ranglijst.