Maartje viel voor Mark en maakte 25.000 euro over: hij bleek datingfraudeur

Heel onschuldig begon het contact tussen Maartje Olislagers uit Berkel-Enschot en de Amerikaanse cryptohandelaar Mark in 2019. Maartje was net gescheiden en terughoudend in haar contact met mannen. Toch viel ze voor de mooie woorden en het geduld van Mark. Binnen een jaar was ze een droom en 25.000 euro lichter.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Door haar verhaal te delen in de campagne ‘Herken fraude. Voorkom fraude.’ van de Nederlandse Vereniging van Banken hoopt ze anderen te waarschuwen voor deze slinkse vorm van datingfraude. "Want het kan echt iedereen overkomen", waarschuwt Maartje. Na haar scheiding besloot ze in 2019 op wereldreis te gaan. Op Instagram deelde ze haar verhaal en postte ze foto's van de reis. "Ik kreeg zo nu en dan berichtjes van mannen, maar daar reageerde ik niet op. Deze Mark stuurde een leuk berichtje waarin hij vroeg wat mijn volgende bestemming was", vertelt Maartje.

Maartje was op wereldreis na haar scheiding toen ze in contact kwam met Mark (foto's: privéarchief Maartje).

Al snel had ze dagelijks contact met Mark. Op reis ontmoette Maartje mensen vaak vluchtig dus een constante factor vond ze fijn. Mark was een charmante man die in Amerika woonde. "Het begon heel relaxed en onschuldig. Toen ik door liet schemeren dat ik na mijn reis wilde gaan beleggen in crypto vertelde hij dat hij trader (handelaar, red.) was en me wel kon helpen."

Mark was geduldig en stuurde haar maanden later, na haar terugkomst, een beleggingsplan hoe hij haar inleg zou gaan vermeerderen. Dat vond Maartje er zo geloofwaardig uitzien dat ze besloot het laagste inlegbedrag van 5000 euro naar hem over te maken.

"Iedere keer een excuus."

"Daar gebeurde wekenlang niks mee. Hij had iedere keer een excuus dat hij meer klanten had en dat er wat tussenkwam. Ik vond hem leuk dus ik wachtte geduldig af", blikt Maartje terug. Ze was ondertussen al elf maanden met Mark in contact en ze geloofde in de droom, die hij haar voorhield. Toen hij op haar verjaardag om 20.000 euro vroeg, sloeg het noodlot toe. "Hij had dat geld nodig om bij zijn andere geld op een cryptoportefeuille (digitale portemonnee, red.) te komen. Ik heb het overgemaakt, weer teruggestort omdat ik het te spannend vond. Toch heb ik het weer gestort en binnen een uur was het geld weg." Maartje schaamde zich en voelde zich schuldig, omdat ze maandenlang rode vlaggen negeerde. "Ik sprak hem nooit over de telefoon, hij appte soms midden in de nacht en stuurde een keer foto waar het stuur rechts zat, terwijl het stuur in Amerika links zit."

"Zo gebrainwasht dat je te zwak bent om te zien dat het nep is."