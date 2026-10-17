Ring na 83 jaar weer teruggevonden: ‘Het is een bijzonder verhaal’

Bert Nabuurs uit Odiliapeel keek even verbaasd op toen hij een telefoontje kreeg van zijn neef. Na 83 jaar is de trouwring van zijn vader Jo Nabuurs teruggevonden. "De ring is nog in goede staat", vertelt Bert.

Op een dag in de winter van 1942 of 1943 was vader Nabuurs op het land achter de boerderij aan het dorsen. Dat is een proces waarbij graankorrels worden losgemaakt en gescheiden van de rijpe aar of het stro. Na het werk bleek hij zijn trouwring kwijt te zijn en die vond hij ook niet meer terug.

Tot deze zomer. Toen werd de trouwring na 83 jaar teruggevonden door iemand met een metaaldetector. De ring zou twintig centimeter onder de grond hebben gelegen. De neef van Bert, die vlak bij het ouderlijk huis van de familie Nabuurs woont, werd op de hoogte gebracht van de vondst.

Bert werd ingelicht door zijn neef. "Ik vond het toch wel iets aparts", vertelt Bert. "Je kan bezoek verwachten", had zijn neef gezegd. En toen kwam de vinder naar Bert om de ring van zijn vader terug te geven. "Ik vroeg nog of hij een vergoeding wilde, maar dat wilde hij niet."

In de ring staat de trouwdatum van de ouders van Bert gegraveerd. Daardoor weet Bert zeker dat het om de ring van zijn vader gaat. "Mijn broers en zussen vinden het fantastisch dat de ring is teruggevonden. De ring is nog in goede staat. Hij heeft altijd droog gelegen." De ring blijft, als niemand hem kwijtraakt, in de familie. Bert wil het sieraad graag doorgeven aan de volgende generatie.