Stroomstoring in Eindhoven, oorzaak onbekend

In Eindhoven is sinds acht uur ’s avonds een stroomstoring aan de gang. De oorzaak wordt nog onderzocht. De netbeheerder verwacht dat de storing rond half twaalf is opgelost.

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Op dit moment zit een onbekend aantal adressen in postcodegebied 5611 zonder stroom. Monteurs van de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de stroomkabels in de regio, zijn bezig met het verhelpen van de storing.

Het is nog niet duidelijk wat de stroomstoring heeft veroorzaakt. De werkzaamheden duren naar verwachting tot ongeveer half twaalf vanavond.