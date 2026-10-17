Brand in huis in Raamsdonksveer: 'De schade is aanzienlijk'

Bij een huis in de Rijtselaan in Raamsdonksveer is zaterdag brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse. "Ondanks het snelle optreden is de schade aanzienlijk", zegt de brandweer van Raamsdonksveer.

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De brand is rond iets voor vijf in de middag uitgebroken. Er werd al snel opgeschaald naar een middelbrand. Uiteindelijk is de brand geblust, maar in de keuken is veel schade. De brandweer heeft metingen uitgevoerd en het huis zaterdagavond weer vrijgegeven.