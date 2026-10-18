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Ongeluk met twee auto's zorgt voor ravage op de A58 bij Tilburg

Aangepast
Een van de auto's belandde in de greppel langs de snelweg A58 (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Een van de auto's belandde in de greppel langs de snelweg A58 (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Een ongeluk met twee auto's heeft zaterdagnacht voor een ravage gezorgd op de A58 bij Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond half vier. Na de klap belandde een van de auto's in een greppel langs de weg. Verspreid over de snelweg, in de richting Breda, lagen brokstukken en glas.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In een van de auto's zaten vier mensen, in de andere alleen de bestuurder. Ambulancepersoneel heeft iedereen nagekeken. Een van de betrokkenen werd op de plek van het ongeluk behandeld. De anderen kwamen er voor zover bekend zonder kleerscheuren vanaf.

 

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.
De snelweg in de richting van Breda was na het ongeluk lange tijd afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.

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