Ravage na ongeluk met twee auto's op A58 bij Tilburg, weg lange tijd dicht

Een ongeluk met twee auto's heeft zaterdagnacht voor een ravage gezorgd op de A58 bij Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond half vier. Na de klap belandde een van de auto's in een greppel langs de weg. Verspreid over de snelweg, in de richting Breda, lagen brokstukken en glas.

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In een van de auto's zaten vier mensen, in de andere alleen de bestuurder. Ambulancepersoneel heeft iedereen nagekeken. Een van de betrokkenen werd op de plek van het ongeluk behandeld. De anderen kwamen er voor zover bekend zonder kleerscheuren vanaf.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.

De snelweg in de richting van Breda was na het ongeluk lange tijd afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.