Chalet in lichterlaaie op camping in Molenschot

Een chalet op camping Heidelust in Molenschot is zaterdagnacht door brand verwoest. Toen de brandweer op de camping aankwam, stond het chalet al in lichterlaaie.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een naastgelegen chalet vloog ook in brand, maar kon door de brandweer snel worden geblust. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Tijdens de brand, die om tien voor vijf werd gemeld, waren verschillende harde knallen te horen, vermoedelijk van ontploffende gasflessen.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

De brandweer van vliegbasis Gilze-Rijen en de brandweer van Tilburg verleenden assistentie aan hun collega's in Rijen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.