Man belandt in het water in Breda: zoekactie naar vriend levert niks op

Een man is zaterdagnacht rond drie uur aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda in het water beland. Hij wist er zelf uit te komen, maar daarmee was de kous niet af: eenmaal uit het water vertelde hij de gealarmeerde hulpdiensten dat hij samen met een vriend in het water was beland. Direct werd een zoekactie gestart naar dit mogelijke tweede slachtoffer.

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Binnen enkele minuten stond een duiker van de brandweer klaar om het water in te gaan. Er is ongeveer een uur gezocht, in en om het water. Maar zonder resultaat, er werd niemand gevonden.

De politie laat zondagochtend weten "het gevoel te hebben dat er geen tweede persoon is geweest".

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

De man die zelf uit het water wist te komen, is door ambulancemedewerkers nagekeken. Voor zover bekend raakte hij niet gewond.