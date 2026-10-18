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Ontdek

Man uit het water gered in Breda: vriend zou ook in het water zijn beland

Aangepast
Een man werd uit het water gehaald en er werd gezocht naar een mogelijk tweede slachtoffer (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Een man werd uit het water gehaald en er werd gezocht naar een mogelijk tweede slachtoffer (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Een man is zaterdagnacht rond drie uur door de hulpdiensten aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda uit het water gehaald. Daarmee was de kous niet af: eenmaal uit het water vertelde de man dat hij samen met een vriend in het water was beland. Direct startte een zoekactie naar dit mogelijke tweede slachtoffer.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Binnen enkele minuten stond een duiker van de brandweer klaar om het water in te gaan. Er is ongeveer een uur gezocht, in en om het water. Maar zonder resultaat, er werd niemand gevonden.

 

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

De man die in eerste instantie uit het water werd gehaald, werd door ambulancemedewerkers nagekeken. Voor zover bekend raakte hij niet gewond. 

De politie doet verder onderzoek naar wat er is gebeurd. 

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

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