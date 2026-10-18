Man uit het water gered in Breda: vriend zou ook in het water zijn beland

Een man is zaterdagnacht rond drie uur door de hulpdiensten aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda uit het water gehaald. Daarmee was de kous niet af: eenmaal uit het water vertelde de man dat hij samen met een vriend in het water was beland. Direct startte een zoekactie naar dit mogelijke tweede slachtoffer.

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Binnen enkele minuten stond een duiker van de brandweer klaar om het water in te gaan. Er is ongeveer een uur gezocht, in en om het water. Maar zonder resultaat, er werd niemand gevonden.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

De man die in eerste instantie uit het water werd gehaald, werd door ambulancemedewerkers nagekeken. Voor zover bekend raakte hij niet gewond. De politie doet verder onderzoek naar wat er is gebeurd.