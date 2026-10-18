Heeze-Leende rondt begroting 2027 af, maar zorgen blijven

De gemeente Heeze-Leende heeft de begroting voor 2027 afgerond. Inwoners gaan meer betalen, en vanaf 2028 dreigen opnieuw financiële tekorten.

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Inwoners van de gemeente zullen dit merken in hun portemonnee. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt ongeveer 87 euro meer aan gemeentelijke belastingen en heffingen. De gemeente onderzoekt daarnaast hoe zij zelfstandig kan blijven en wat dit financieel zal kosten.