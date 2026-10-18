Heeze-Leende rondt begroting 2027 af, maar zorgen blijven
De gemeente Heeze-Leende heeft de begroting voor 2027 afgerond. Inwoners gaan meer betalen, en vanaf 2028 dreigen opnieuw financiële tekorten.
Heeze-Leende verwacht volgend jaar een positief saldo van 312.000 euro. Toch staan er voor de toekomst financiële uitdagingen op de planning. Vanaf 2028 voorziet de gemeente namelijk weer tekorten, waardoor maatregelen nodig blijven.
Inwoners van de gemeente zullen dit merken in hun portemonnee. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt ongeveer 87 euro meer aan gemeentelijke belastingen en heffingen. De gemeente onderzoekt daarnaast hoe zij zelfstandig kan blijven en wat dit financieel zal kosten.
Ook worden investeringen opnieuw beoordeeld. Dit kan gevolgen hebben voor geplande projecten en voorzieningen in de regio. De gemeenteraad buigt zich op 2 november over de begroting en moet deze nog officieel goedkeuren.
Heeze-Leende blijft alert op de financiële situatie en kijkt naar mogelijkheden om de begroting in balans te houden. Voor inwoners betekent dit mogelijk meer aanpassingen in de toekomst.
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