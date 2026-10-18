Heeze-Leende rond begroting 2027, zorgen blijven
De begroting van Heeze-Leende voor 2027 is rond.
Heeze-Leende verwacht volgend jaar een overschot van 312.000 euro, maar vanaf 2028 voorspelt de gemeente nieuwe tekorten. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning ziet de gemeentelijke belastingen en heffingen stijgen met ongeveer 87 euro.
Het college onderzoekt daarnaast hoe de gemeente zelfstandig kan blijven en wat de kosten daarvan zijn. Ook worden geplande investeringen opnieuw onder de loep genomen. Sommige plannen staan hierdoor ter discussie.
De gemeenteraad moet de begroting nog officieel goedkeuren. Dit staat gepland voor 2 november.
Voor inwoners blijven de financiële zorgen dus een aandachtspunt, ondanks het positieve resultaat voor volgend jaar.
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