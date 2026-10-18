Gian van Veen gooit in nog geen tien minuten record uit 2018 uit de boeken

Darter Gian van Veen had zaterdagavond slechts een kleine tien minuten nodig om een dartsrecord uit de boeken te gooien. Op de Dutch Darts Masters in Maastricht noteerde de darter uit Andel in de partij tegen de Pool Sebastian Bialecki een gemiddelde van 120.24. Het hoogste ooit in een wedstrijd op de PDC European Tour.

Het vorige record stond op naam van Dave Chisnall, die in 2018 in het Duitse Hildesheim een gemiddelde van 118,66 gooide. Van Veen won zijn partij met 6-0.

“Het gemiddelde is leuk en het is fantastisch om dat record te hebben, maar het is vooral weer een overwinning en daar gaat het om", zo benadrukte de darter uit Andel na afloop van de partij.

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Het toernooi in Maastricht is het vijftiende toernooi van de Europese tour van dartsbond PDC. De beste 32 spelers op de ranglijst van deze reeks spelen volgende week op het Europees kampioenschap in Dortmund.

Van Gerwen klaar

Michael van Gerwen kon ook in Maastricht geen potten breken. Een week na zijn vroege uitschakeling Basel, verloor hij ook nu in de tweede ronde met 6-5 van de Ier William O'Connor.

Topspelers stromen in deze toernooien pas in de tweede ronde in. Het was voor van Gerwen dan ook zijn eerste en dus meteen zijn laatste partij in Maastricht.