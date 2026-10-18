Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Eindhoven

In Eindhoven zijn sinds vanochtend minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon om half negen en de netbeheerder verwacht dat deze rond één uur vanmiddag is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring in Eindhoven is nog niet bekend. Het probleem wordt op dit moment onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de elektriciteitskabels en -leidingen in de regio.

De storing treft postcodegebied 5611 in het centrum van Eindhoven. Het is de verwachting dat de getroffen adressen vanaf ongeveer één uur vanmiddag weer stroom hebben.