Kinderen leggen stenen op het spoor in Deurne: ProRail waarschuwt ouders

Op het spoor tussen Deurne en Helmond zijn zaterdagavond stenen neergelegd door kinderen. Dat gebeurt op deze plek steeds vaker, laat incidentenbestrijder Emiel weten aan Omroep Brabant. In een Instagrambericht vraagt hij ouders om in gesprek te gaan met hun kinderen over waar zij spelen. "Het kan mis gaan met alle gevolgen van dien", schrijft hij.

Emiel is ploegleider van het team incidentenbestrijding van ProRail. Zij houden het spoor veilig en lossen incidenten op het spoor op.

De treinen tussen Helmond en Deurne reden zaterdagavond al langzamer, omdat er meldingen waren gekomen over de stenen op het spoor. Een machinist filmde kort daarna de stenen die op een rijtje op het spoor waren gelegd. Hij zag kinderen snel wegrennen. Op de onderhoudsbrug naast het spoor lag een stapeltje klaar om op het spoor te leggen.

Ter hoogte van de Helmondseweg in Deurne ligt een bos. Vanuit het bos kun je het spoor bereiken, maar dat is logischerwijs niet de bedoeling. Volgens ploegleider Emiel ziet ProRail steeds vaker dat er stenen op het spoor worden gelegd, zeker op het spoor tussen Helmond en Deurne.

Schade aan spoor

Op Instagram vraagt hij ouders om met hun kind in gesprek te gaan over waar zij spelen. De stenen brengen schade aan op het spoor. ProRail verhaalt die schade op ouders als de kinderen worden gevonden. "Maar wat nog veel belangrijker is, denk eens aan de veiligheid van uw kind. Het kan misgaan met alle gevolgen van dien, die ik hier niet verder hoef uit te leggen. Het spoor is geen speeltuin", schrijft hij.

De stenen zijn zaterdagavond weggehaald en de treinen rijden zondagochtend weer volgens dienstregeling.