Busje raakt al rijdend band kwijt en dat zorgt voor gevaar op A2

Een losgeraakte band van een busje heeft zaterdagavond op de A2 bij Maarheze voor een gevaarlijke situatie gezorgd. De bus verloor tijdens het rijden een band. Deze stuiterde vervolgens over het wegdek en raakte meerdere auto's.

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Zeker drie auto's raakten zodanig beschadigd dat ze door een berger moesten worden weggesleept. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Een en ander gebeurde rond half tien 's avonds. Politie en Rijkswaterstaat sloten vanwege de gevaarlijke situatie een rijstrook af. Een automobilist negeerdede afzetting en reed door.

Hij werd tot stoppen gedwongen en kreeg een bekeuring.