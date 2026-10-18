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Busje raakt al rijdend band kwijt en dat zorgt voor gevaar op A2

Aangepast
Het busje verloor een band (foto: SQ Vision).
Het busje verloor een band (foto: SQ Vision).

Een losgeraakte band van een busje heeft zaterdagavond op de A2 bij Maarheze voor een gevaarlijke situatie gezorgd. De bus verloor tijdens het rijden een band. Deze stuiterde vervolgens over het wegdek en raakte meerdere auto's.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Zeker drie auto's raakten zodanig beschadigd dat ze door een berger moesten worden weggesleept. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

 

 

Het busje verloor een band (foto: SQ Vision).
Het busje verloor een band (foto: SQ Vision).

Een en ander gebeurde rond half tien 's avonds. Politie en Rijkswaterstaat sloten vanwege de gevaarlijke situatie een rijstrook af. Een automobilist negeerdede afzetting en reed door.

Hij werd tot stoppen gedwongen en kreeg een bekeuring.

Het busje verloor een band (foto: SQ Vision).
Het busje verloor een band (foto: SQ Vision).

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