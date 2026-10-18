Navigatie overslaan
Ontdek

Omwonenden slaan alarm: rookmelder bij buren blijft afgaan

Aangepast
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

Bewoners van de Zuiderbeemd in Oosterhout hebben zondagochtend alarm geslagen nadat ze in een huis in hun straat langere tijd een rookmelder hoorden afgaan. De bewoners van het betreffende huis waren niet thuis.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer kwam naar het huis en deed via een openstaand raam in de douche metingen. Ook werd het huis met een warmtebeeldcamera bekeken.

Na een half uur constateerde de brandweer dat het loos alarm was: er was geen sprake van een woningbrand.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.