Omwonenden slaan alarm: rookmelder bij buren blijft afgaan

Bewoners van de Zuiderbeemd in Oosterhout hebben zondagochtend alarm geslagen nadat ze in een huis in hun straat langere tijd een rookmelder hoorden afgaan. De bewoners van het betreffende huis waren niet thuis.

De brandweer kwam naar het huis en deed via een openstaand raam in de douche metingen. Ook werd het huis met een warmtebeeldcamera bekeken.

Na een half uur constateerde de brandweer dat het loos alarm was: er was geen sprake van een woningbrand.