Opvliegers of minder libido: Suus (53) bedacht een spel over de overgang

Het zweet dat ineens uit alle poriën van je lijf loopt of binnen één minuut van een schaterlach uitbarsten in een huilbui. Alle vrouwen lopen er op een bepaalde leeftijd tegenaan: de overgang. Toch houden veel vrouwen het nog altijd voor zichzelf, merkt Suus Stadshouders (53) uit Baarle-Nassau. Daarom besloot ze een spel te ontwikkelen om met vriendinnen over de overgang te praten. "Als je het samen deelt, is het fijner dan alleen", zegt ze.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Suus merkte twee jaar geleden uit het niets wat schommelingen in haar emoties. "Ik ben een heel vrolijk en optimistisch mens, maar ik kon ineens heel boos zijn over iets dat nergens over ging. Ik werd een soort klein heksje. Dan zei mijn vriend Jeroen: dit ben jij helemaal niet." Met vriendinnen had ze het weleens over de overgang, maar lang niet met allemaal. Door een spel dat niet helemaal bij Suus en haar vriendinnen paste, kwam ze een paar maanden geleden op een idee. "We moesten vragen stellen aan elkaar en degene die je vervolgens aanwees, moest een shotje doen. Dat doen wij niet meer op onze leeftijd", lacht ze. "Ik zei toen meteen tegen mijn vriendinnen: zo'n soort spelletje is er niet voor onze generatie vrouwen."

Wereld Menopauze Dag Deze zondag 18 oktober is het Wereld Menopauze Dag, een dag waarop de International Menopause Society (IMS) bewustwording wil creëren over uitdagingen waar vrouwen tegenaan lopen tijdens de overgang. Medisch gezien is de menopauze één moment, namelijk de laatste menstruatie van een vrouw. Meno is afkomstig van het Griekse mēn, wat 'maand' of 'menstruatie' betekent. Pauze is afkomstig van pausis, wat 'ophouden' of 'stop' betekent. Vaak wordt voor menopauze ook het woord overgang gebruikt. De overgang is echter de hele periode rond de menopauze, vaak tussen de 40 en 60 jaar, waarin hormonen schommelen en het lichaam verandert.

Samen met haar vriend Jeroen en een appontwikkelaar bedacht ze een spel. Sinds een maand is de app 'Speelopvliegers' te downloaden. Met een qr-code kun je vrienden uitnodigen om deel te nemen. Vervolgens krijg je op je telefoon vragen als: wie wappert er het meeste met alles wat los en vastzit? Of: wie kan er binnen één minuut lachen, huilen en dan weer lachen? Maar er is ook een 'pittige' ronde met vragen als: wie heeft er het minste libido?

"Ook heel veel lachen met elkaar."