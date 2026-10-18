Vreemde geur zorgt voor prikkelende ogen en houdt gemoederen bezig in Haren

Bewoners van meerdere huizen aan de Eindstraat in Haren (gemeente Oss) hebben sinds zaterdagavond last van een vreemde geur in huis. Zij hebben last van prikkelende ogen en meerdere mensen geven aan het zelfs op 'de tong te proeven'. De brandweer is ook zondag druk in weer om de geur weg te krijgen.

Sommige bewoners hadden zaterdagavond zo'n last van de vreemde geur dat zij niet konden slapen. Een aantal had uit voorzorg het huis verlaten en alle ramen opengezet.

De brandweer van Megen heeft zaterdagavond al metingen verricht en putdeksels geopend. Daarbij werden geen hoge concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. Er leek wel een sterke benzine- of terpentinegeur uit het riool te komen. Het riool is met water uit een brandkraan doorgespoeld, waarmee de overlast zou moeten verminderen.

Nog steeds onduidelijkheid

Maar zondagochtend hing de vreemde lucht nog steeds in de huizen en de straat. Daarom kwam de brandweer met een adviseur gevaarlijke stoffen terug naar de straat.

Op twee plekken zijn de putdeksels er weer afgehaald, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Op deze plekken wordt het riool opnieuw doorgespoeld in de hoop dat de vreemde geur verdwijnt. De bewoners kunnen gewoon in huis blijven.