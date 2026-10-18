Gemeente Laarbeek wil Lieshout fors uitbreiden met 750 woningen

De gemeente Laarbeek heeft plannen om Lieshout fors uit te breiden. Op lange termijn wil de gemeente tot wel 750 woningen realiseren ten noordwesten van het dorp. Ook komen er tientallen nieuwe woningen in het centrum en aan de Baverdestraat. De Dorpsraad van Lieshout noemt de plannen een mooie ontwikkeling.

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Lieshout heeft de afgelopen jaren weinig nieuwe woningen gekregen. Buiten de wijk Nieuwenhof-noord is er nauwelijks gebouwd, waardoor de woningvoorraad vrijwel gelijk is gebleven. Met de nieuwe uitbreidingsplannen wil de gemeente Laarbeek hier verandering in brengen en het dorp flink laten groeien.

Op dit moment telt Lieshout 1.900 woningen en 4.253 inwoners. De geplande uitbreiding met 750 woningen in het Borgakker-gebied betekent een forse toename. Als het huidige gemiddelde van ruim twee inwoners per woning aanhoudt, zal het dorp groeien naar bijna 6.000 inwoners. Dat is een significante stijging die veel impact zal hebben op de leefbaarheid en voorzieningen.

Meer voorzieningen

De groei van het inwonersaantal kan een positief effect hebben op winkels, horeca en andere diensten in Lieshout. Zulke voorzieningen hebben voldoende klanten nodig om rendabel te blijven. Met een groter marktgebied kan het dorp meer winkels en sociale voorzieningen krijgen die beter functioneren en aantrekkelijker worden voor inwoners.

Naast winkels en horeca zullen ook zorgvoorzieningen zoals huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen beter kunnen draaien in een groter dorp. Ook de sporthal en het dorpshuis profiteren van een groter aantal gebruikers. De uitbreiding is dus niet alleen goed nieuws voor woningzoekenden, maar ook voor de huidige inwoners van Lieshout.