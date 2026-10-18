Inwoners Luyksgestel zijn zelfs na 23ste keer goud trots: "Went nooit!"

Ook na de drieëntwintigste keer goud op het WK zijn inwoners van Luyksgestel zo trots als een pauw op baanwielrenner Harrie Lavreysen. Zondagmorgen werd hij voor de achtste keer op rij wereldkampioen sprint. Voor zijn dorpsgenoten verveelt dat nooit: "We blijven trots".

"Ik heb het niet gevolgd moet ik zeggen, maar we staan wel allemaal achter hem en vinden het geweldig wat 'ie doet. We gunnen het hem van harte!", reageert Jeltje bij e supermarkt in Luyksgestel wanneer we haar feliciteren met de zoveelste overwinning van Lavreysen.

En of het na de drieëntwintigste medaille dan een beetje gewenning wordt? "We zijn hier wel een nuchter volkje en hij wint ook zoveel! Dus het wordt op ten duur wel een beetje alledaags natuurlijk", vertelt Jeltje. Maar daar denkt dorpsgenoot Sanne heel anders over: "Ik denk dat die prestatie elke keer opnieuw super veel van hem vraagt. Dus we blijven trots".

Inwoner Riek ziet hoe de overwinningen van Lavreysen voor motivatie zorgt bij anderen: "Het is ook goed voor de mentaliteit van de sporters hier. Die zien Harrie en denken: Hé, iemand uit Luyksgestel kan gewoon uitkomen in de top."



En voor Luyksgestelaar Jack blijft iedere overwinning van Lavreysen er een om te vieren: "Natuurlijk maakt het iets los. Het is gewoon geweldig. We kijken er telkens naar uit of hij het weer haalt. En iedere keer presteert hij het weer. Daar ben ik trots op en dat went nooit!"

Dorpsbewoner Elly merkt ook dat het verbindend werkt: "Het hele dorp loopt uit, het is echt iets van ons allemaal geworden. Kijk maar naar de borden op de weg hier van Harrie!", zegt ze, wijzend naar de plantenbakken op de weg.