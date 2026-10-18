RKC Waalwijk speelt gelijk tegen FC Volendam

RKC Waalwijk heeft in eigen huis een punt gepakt tegen FC Volendam. Na een vroege achterstand zorgde invaller Yoram van der Veen in de tweede helft voor de gelijkmaker. Ondanks meerdere kansen bleef het in het Mandemakers Stadion 1-1.

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De wedstrijd begon moeizaam voor RKC Waalwijk. Al in de vierde minuut kwam FC Volendam op voorsprong dankzij een volley van Reuven Niemeijer. RKC kreeg daarna enkele kansen via Loek Postma en Ryan Fage, maar wist niet te scoren. Ook een grote mogelijkheid van Virgil Misidjan werd knap gekeerd door de keeper van Volendam.

In de eerste helft had de ploeg uit Waalwijk moeite om gevaarlijk te worden. Voorzetten werden telkens weggewerkt door de verdediging van Volendam, dat zelf op zoek bleef naar een tweede doelpunt. Toch slaagde RKC erin om verdedigend stand te houden, waardoor de ruststand 0-1 bleef.

RKC komt sterk terug

Na de pauze kwam RKC Waalwijk sterker uit de kleedkamer en zette het druk op de bezoekers. Een vrije trap van Misidjan werd ternauwernood gered door de doelman, terwijl nieuwe aanvallende krachten zoals Yoram van der Veen en Azzeddine Dkidak voor extra dreiging zorgden. Ondanks meerdere pogingen bleef een doelpunt uit tot de 81e minuut.

Het was invaller Van der Veen die RKC uiteindelijk op gelijke hoogte bracht. Door goed druk te zetten op de verdediging van Volendam veroverde hij de bal, omspeelde de keeper en schoot beheerst binnen. Na de gelijkmaker kreeg RKC nog kansen om de overwinning te pakken, maar deze werden niet benut.

Volgende wedstrijden

RKC Waalwijk speelt vrijdag 23 oktober een uitwedstrijd tegen De Graafschap. Een week later, op vrijdag 30 oktober, ontvangt de ploeg Almere City in het Mandemakers Stadion.