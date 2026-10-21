In 7,64 seconden klaar: dit is het geheim van speedcuber Jan

Jan van Dorst uit Breda lost de Rubik’s Cube op in 7,64 seconden. De meeste mensen komen niet zo ver: beetje draaien, wegleggen, toch nóg een keer proberen en niet verder komen dan één vlak met dezelfde kleur. Om gillend gek van te worden. Toch kan iedereen de kubus met een beetje oefening oplossen. Jan legt het nog één keer uit.

Stef van Duijnhoven Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Voor Jan is het oplossen van de kubus een eitje. Hij is een ervaren speedcuber: iemand die zo snel mogelijk een kubus probeert op te lossen. Het begint volgens hem allemaal met inzicht: “Een goed begin is beseffen dat je de Rubik’s Cube niet oplost door gewoon maar wat te draaien. Je moet weten wat er gebeurt als je een bepaalde beweging maakt. Als je aan de ene kant draait, gebeurt er ook iets aan de andere kant.” Sneller dan vroeger

Jan was nog niet geboren toen de kubus in 1980 op de markt kwam. Het was meteen een doorslaand succes: bijna iedereen kende de kleurrijke puzzel. De kubussen zelf zijn sindsdien flink veranderd. Wie er nog eentje van toen in de kast heeft liggen, merkt dat die niet kan tippen aan de moderne van nu. Jan: “De kubussen zijn veel sneller geworden. Ze zijn ronder, waardoor de onderdelen makkelijker langs elkaar glijden. Ook zitten er tegenwoordig kleine magneetjes in, die helpen om de bewegingen stabieler te maken.”

"Je hoeft er echt niet slim voor te zijn."

Die snelheid is nodig voor de wedstrijden die er nu mee worden gehouden. Jan doet mee aan toernooien waar alles draait om honderdsten van een seconde. Goed materiaal is dus essentieel, zegt hij: “Als je nu aan een wedstrijd mee zou doen met een kubus uit de jaren tachtig, is het onmogelijk om te winnen.” Kijk naar het midden

Terug naar onze cursus ‘kubus oplossen’. Het is enorm belangrijk om te kijken naar de middelste blokjes van de zes vlakken. Die bepalen welke kleur elk vlak heeft. “De middelste blokjes draaien niet mee”, zegt Jan. Zo hadden we er nog nooit naar gekeken! Jan gaat verder: “Je hoeft er ook echt niet slim voor te zijn. Veel van de technieken kun je bijvoorbeeld gewoon opzoeken op internet. Ook de patronen waarmee je de laatste laag van de kubus oplost, kun je uit je hoofd leren.” We gaan onze kubus nog één laatste keer opzoeken. Middelste blokje: check. En even googelen naar wat patronen... Zou het dan toch lukken?