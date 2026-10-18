PSV Vrouwen verslaat Ajax met ruime cijfers in Amsterdam

PSV Vrouwen heeft zondag een overtuigende overwinning geboekt tegen Ajax. Op Sportpark De Toekomst in Amsterdam eindigde de wedstrijd in 1-4. Bij rust stond het team uit Eindhoven al met 3-0 voor.

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PSV Vrouwen heeft een belangrijke stap gezet in de Eredivisie door het verschil met Ajax te verkleinen naar twee punten. Ajax begon de wedstrijd met een voorsprong van vijf punten op de ranglijst, maar daar was op het veld weinig van te merken. Lore Jacobs opende al in de zesde minuut de score na een scherpe voorzet van Chimera Ripa.

Shanice van de Sanden verdubbelde de voorsprong in de 18e minuut dankzij voorbereidend werk van Liz Rijsbergen. Het werd nog erger voor Ajax toen Xanne Kip vlak voor rust een eigen doelpunt maakte na een vrije trap. Zo stond PSV bij de pauze al comfortabel op 0-3.

Ruime voorsprong na rust

In de tweede helft bleef PSV dominant. Liz Rijsbergen maakte de vierde treffer in de 52e minuut na een slimme hakassist van Jacobs. Ajax kwam nog terug tot 1-4 via een penalty van Sherida Spitse, maar wist verder geen vuist te maken. PSV kreeg zelfs kansen om de score verder uit te breiden, waaronder een gevaarlijke volley van Sisca Folkertsma.

Met deze overwinning heeft PSV de achterstand op Ajax verkleind tot slechts twee punten. Het team liet zien dat het de strijd om de bovenste plekken in de Eredivisie nog niet heeft opgegeven.