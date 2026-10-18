Vliegtuigen in topconditie tot politiek afscheid: dit gebeurde er deze week

Van vliegtuigen die tot op de millimeter worden gecontroleerd tot het afscheid van een vertrouwd gezicht in de Bredase politiek. Ook deze week waren er weer bijzondere verhalen uit Brabant. Dit zijn de verhalen die je niet mag missen.

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Na tien jaar verlaat Inge Verdaasdonk van de SP de Bredase gemeenteraad. De 51-jarige fractievoorzitter werd bekend om haar felle strijd voor daklozen, woonwagenbewoners en andere kwetsbare groepen. "Het is gewoon een felle donder", zegt Bart Hölters van Stichting Woonwagenbelangen over haar inzet. Ook burgemeester Paul Depla kijkt met waardering terug: "We gaan haar inhoudelijke scherpte missen, haar politieke vernuft." Begin dit jaar werd ze nog uitgeroepen tot beste raadslid van Breda. Toch stapt ze nu terug om meer tijd te hebben voor haar anderhalf jaar oude kleinzoon Leonardo. Ze blijft wel actief als burgerraadslid. Lees hier haar verhaal.

In de hangaar van Willem-Jan Mastenbroek op Breda International Airport wordt tot in detail gewerkt aan de veiligheid van vliegtuigen. Het familiebedrijf Mastenbroek Aeroskill onderhoudt jaarlijks zo'n veertig toestellen uit heel Europa. "Één minuscule afwijking is genoeg om een vliegtuig aan de grond te houden", vertelt Mastenbroek. Zijn team van gespecialiseerde vliegtuigtechnici controleert alles: van besturing tot brandstoftanks. Deze week staat het vliegtuig van de parachutistenclub op de planning. Elk onderdeel moet gecertificeerd zijn en cruciale werkzaamheden worden dubbel gecontroleerd. "Je wilt niet dat iemand een fout maakt." Check het hier.

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Jarenlang bepaalde een eetstoornis het leven van Kim ter Horst uit Roosendaal. De 28-jarige had zowel anorexia als boulimia en kwam tijdens haar studie aan de kunstacademie op een dieptepunt. "Ik had het ijskoud, was vel over been en had geen energie meer." Na behandeling in een kliniek en therapie lukte het haar twee jaar geleden om ermee af te rekenen. Nu is ze yogadocent en ademcoach in Roosendaal. "Ik ben nu te druk met leven", lacht ze. Haar verhaal is vanaf 2 november te zien in de documentaire 'Goed Genoeg'. Met haar openheid hoopt ze anderen met een eetstoornis te helpen. Lees hier haar verhaal.

Niet elke pedofiel is een kindermisbruiker, zegt stichting Offlimits. De preventielijn helpt mannen met seksuele gevoelens voor kinderen die daar niet naar willen handelen. "Een groot deel van hen weet dat het schadelijk is voor minderjarigen en willen hun geen schade aandoen", legt Kelly van den Heuvel uit. De lijn begeleidt hen naar behandeling bij forensische poliklinieken. Daar leren ze omgaan met hun gevoelens en invulling te geven aan hun leven zonder strafbaar gedrag. Ook familieleden en vrienden kunnen bij Offlimits terecht voor begeleiding. Het doel: voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van misbruik. Lees zijn verhaal hier.

Bij Corey Westerneng verscheen plotseling een plant met gele bloemen in het gazon. Boswachter Frans Kapteijns herkent het als grote teunisbloemen, bijzondere planten waarvan de bloemen pas in de avond opengaan. "In een tijdsbestek van slechts een paar minuten kun je de blaadjes echt voor je ogen open zien vouwen", legt Frans uit. De bloemen verspreiden een zoete geur die vooral nachtvlinders aantrekt. De felgele kleur valt goed op in het donker door het uv-licht dat de maan reflecteert. Helaas bloeit één bloem maar één nacht, maar gelukkig zitten er veel knoppen aan de plant. Ook deze week beantwoordt Frans vragen over aardsterren, een staafwants en de rups van de meriansborstel. Hier lees je hun analyse.